Mihai Gotiu, senator USR: 'Infiintarea DNA-ului padurilor - conditie a USR PLUS pentru formarea unei eventuale coalitii de guvernare'

Înfiinţarea şi operaţionalizarea DNA-ului pădurilor reprezintă o condiţie a Alianţei USR PLUS în lipsa căreia nu se poate constitui o eventuală coaliţie de guvernare, după alegerile parlamentare, a declarat joi senatorul USR Mihai Goţiu.

"Studiile ştiinţifice au arătat deja că distrugerea biodiversităţii este una dintre cauzele apariţiei noului coronavirus. În acelaşi timp, avem studii care arată cât de grave sunt efectele poluării peste tot în lume şi cu atât mai mult în România, unde 25.000 de persoane îşi pierd viaţa în fiecare an din cauza bolilor provocate de poluare. Una dintre cauzele majore ale ratei de mortalitate cauzate de COVID-19 din România, mult peste media europeană, sunt şi aceste boli respiratorii cauzate de poluare", a spus Goţiu, într-o conferinţă de presă, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Bistrița intră în carantină: incidența cazurilor este de 9,1 la mia de locuitori

Potrivit acestuia, dincolo de suferinţa umană, imposibil de cuantificat, sunt pierderile economice ''uriaşe'', printre acestea fiind suma de 1 miliard de euro - valoarea lemnului tăiat ilegal din pădurile României sau 11 miliarde de euro în fiecare an - costurile sociale de sănătate asociate poluării din marile oraşe.

"De aceea afirm fără echivoc: mediul va fi una dintre priorităţile viitoarei guvernări. Este un mesaj atât pentru cei care ne urmăresc, dar şi pentru eventualii parteneri de guvernare. Punctual dau doar un exemplu şi îi transmit şi domnului Ludovic Orban că înfiinţarea şi operaţionalizarea DNA-ului pădurilor, mai exact a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, este una dintre condiţiile USR PLUS în lipsa căreia nu putem avea o eventuală coaliţie de guvernare. Trebuie să terminăm cu furtul pădurilor şi cu toate afacerile mizerabile la propriu şi la figurat, care au legătură cu resursele naturale. (...) Am iniţiat DNA-ul pădurilor, l-am trecut prin Parlament şi doar o şmecherie a Guvernului Orban, cu complicitatea Curţii Constituţionale, a făcut ca instituţia să nu fie deja înfiinţată. Vă asigur că în primele luni ale anului 2021 legea va intra în vigoare. (...) DNA-ul pădurilor şi toate celelalte măsuri şi angajamente de mediu reprezintă condiţii nenegociabile pentru orice coaliţie de guvernare din care USR PLUS va face parte", a precizat senatorul USR.

El a adăugat că nu vede "absolut niciun motiv" ca Guvernul să refuze această condiţie. "De altfel, senatorii PNL au votat această lege de înfiinţare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor pentru Mediu şi au fost de acord cu ea la Senat, apoi a venit Guvernul. Motivarea CCR este foarte uşor de suplinit. (...) Voinţa unui viitor Guvern rezolvă această problemă, iar viitoarea majoritate din Parlament va vota această lege. De altfel, dacă nu ar fi fost blocată activitatea Senatului în această perioadă, din cu totul alte motive politice, probabil că am fi putut s-o trecem chiar şi până la alegeri", a susţinut Mihai Goţiu.

Acesta a arătat că efectele infracţiunilor de mediu sunt la fel de grave ca şi infracţiunile împotriva sănătăţii publice sau cele contra securităţii naţionale şi a anunţat că parlamentarii USR vor depune, săptămâna viitoare, o lege de abrogare "a prevederilor toxice care permit distrugerea discreţionară a râurilor de munte".

Printre măsurile cuprinse în programul de guvernare USR PLUS, "care sunt condiţii obligatorii pentru partenerii dintr-o viitoare coaliţie de guvernare", se mai află: "Împădurim România" - unul dintre angajamentele majore ale Alianţei, conservarea şi protejarea biodiversităţii, în acord cu Pactul Verde al UE, care înseamnă o lege pentru interzicerea tăierii de păduri în parcurile naţionale, creşterea suprafeţelor ariilor naturale protejate până la 30% din suprafaţa ţării, realizarea catalogului pădurilor virgine şi protejarea lor, implementarea Hărţilor INSPIRE, protejarea râurilor şi a surselor de apă curată.

Raul Pop, consultant, expert deşeuri, membru al Consiliului Naţional PLUS, a declarat, la rândul său, că protecţia mediului nu este un efort individual, ci trebuie făcut în echipă, ceea ce "în România deocamdată lipseşte".

"Nu putem depinde, în ceea ce priveşte calitatea mediului şi în ceea ce priveşte calitatea factorilor care afectează sănătatea umană, de un individ fie el şi ministru sau să depindem de un minister. Protecţia mediului înseamnă că toţi poluatorii trebuie să plătească. (...) Prea multă vreme mediul a fost un subiect secundar pentru factorul politic. (...) Criza climatică este provocarea acestui secol, este o certitudine", a spus Pop.

El a adăugat că există un ''plan naţional de gestionare a deşeurilor care până acum nu a creat niciun fel de progres semnificativ".