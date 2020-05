Mihai Logofatu, CEO al Bittnet: Vrem sa aducem 25.000 de oameni in industria IT

Bittnet, integrator local de soluţii IT&C şi furnizor de servicii de training în domeniul IT, vrea să contribuie la aducerea a 25.000 de oameni în industria IT în următorii ani, spune Mihai Logofătu, CEO al Bittnet, anunță MEDIAFAX.

„Vom face reconversie profesională pentru 25.000 de cetăţeni care să-şi găsească de lucru în industria IT în următorii cinci ani. Prin programele pe care le croim, vrem să aducem 25.000 de oameni în industria IT. Este angajamentul nostru pentru următorii cinci ani. Avem nevoie de parteneri solidari cu noi în acest demers”, a spus Mihai Logofătu la videoconferinţa Confidex „Tehnologia, ingredientul-cheie pentru depăşirea crizei în România”, parte din proiectul mai amplu „Despre încrederea în economie în vreme de criză”.

