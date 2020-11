Mihai Lupu, presedintele Consiliului Judetean Constanta, despre incendiul de la Spitalul Judetean Piatra Neamt

România a fost îngenunchiată aseară de o nouă tragedie. Incendiul de la Piatra Neamț este o profundă dramă nu doar pentru că 10 suflete s-au pierdut, ci și pentru că ascunde nenumăratele neputințe ale sistemului medical românesc. Timp de 30 de ani am fost martori cu toții la agonia acestui sistem. Reformele au întârziat să apară, spitalele regionale s-au construit doar pe hârtie și în tot acest timp, oamenii au avut de suferit.



În această dimineață, am dispus controale amănunțite la unitățile medicale din subordine. Am cerut tuturor managerilor de spitale un raport detaliat cu privire la procedurile pentru situațiile de urgență.



Obiectivul meu este să fim cât mai eficienți, să luăm toate măsurile necesare și să putem să evităm astfel de tragedii.



În paralel, eforturile mele se vor concentra, așa cum bine știu toți constănțenii, nu doar pe îmbunătățirea sistemului medical actual, care tocmai a primit finanțări în valoare de peste 12 milioane de euro, ci și pe dezvoltarea spitalului regional, atât de necesar pentru sănătatea constănțenilor.



Niciun efort nu va fi prea mare, pentru că avem obligația morală să facem tot ce ține de noi, astfel încât tragedii precum cea de ieri de la Piatra Neamț să nu se mai repete.



În încheiere, doresc să transmit condoleanțe familiilor îndurerate. Mă rog pentru sufletul celor pieriți în incendiu și mă rog pentru sănătatea acestui erou, medicul ATI Ioan Cătălin Denciu, un exemplu de sacrificiu și de iubire pentru aproape.