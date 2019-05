Mihai Mazare: ''Nu a cerut Radu Mazare azil politic in Franta''

Radu Mazare 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatii lui Radu Mazare, aflat in procedura de extradare din Madagascar, au sesizat autoritatile franceze despre un presupus abuz la care fostul primar al Constantei a fost supus, avand in vedere ca decizia extradarii nu a fost luata de un judecator, a precizat Mihai Mazare. "Avocatii lui din Franta, cand au constatat in aceasta dimineata abuzul care i s-a facut de catre autoritatile din Madagscar, au decis sa sesizeze autoritatile franceze despre acest lucru. Nu stim daca acest lucru va avea ca rezultat oprirea tranzitarii lui prin Franta sau alte consecinte juridice. Este actiunea lor, conform legislatiei franceze. Nu a cerut Radu Mazare azil politic in Franta", a declarat Mihai Mazare. Ziu ...