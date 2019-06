Mihai Mazare si-a vizitat astazi fratele. Iata ce i-a dus acesta la vizita de la Penitenciarul Rahova

radu mazare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fratele lui Radu Mazare, Mihai Mazare, a fost in urma cu putin timp in vizita la Penitenciarul Rahova. Acesta le-a declarat jurnalistilor ca fratele sau este bine si ca va face fata cu brio detentiei. Fratele lui Radu Mazare: Este foarte multumit de conditiile de la Rahova "Pana la urma vom avea multe vizite de facut. Eu zic ca va trece peste asta. Primele saptamani sunt mai grele. Pe mine ma suna zi de zi, imi spune chestiuni organizatorice. I-am adus ce nu am reusit sa ii aducem data trecuta. Am ambalat lucrurile. Nu s-a resemnat, a fost dat un nou termen. Se asteapta motivarea", a spus Mihai Mazare. Acesta i-a dus fratelui sau mancare si o comanda putin mai speciala ...cirese. ...