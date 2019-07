Mihai Morar a devenit tata pentru a treia oara. „Nu am tinut-o inca in brate”

Mihi Morar a devenit tata pentru a treia oara, dupa ce sotia lui a nascut o fetita perfect sanatoasa. Prezentatorul tv a facut primele declaratii despre marele eveniment din familia lui.

„Usor usor imi revin. Am un pat aici cred ca trebuie sa ma intubeze si pe mine. Voi nu stiti sa faceti un interviu cu un tanar tatic. Nu ati intrebat cate kg are. Eu vorbesc cu voi si nici nu a iesit din operatie. Am vazut-o pe cea mica, nu a tinut-o inca in brate, doar am mangaiat-o pe crestet. Enorm fata de cat au avut fetele. Are cat au avut ele impreuna. Are 2,950 kg si 52 de centimetri. Este cea mai grea asteptare, e un pic ca atunci cand astepti sa vina audoentele la radio. Astepti si nu stii cat vine caruciorul. Sunt multe lucruri pe caenun le constientizamn, oricum, ce am trait acum zece ani este cu totul si cu totul altfel, atunci aveam 20 si ceva. Emotiile le traiesti altfel la varste diferite”, a spus Mihai Morar potrivit Spynews.

In urma cu o luna, Mihai si sotia lui au ales numele fetitei.

„Ne-am gandit la nume. O sa-l spunem cand o sa se nasca. A fost cea mai mare disputa in familie. Fetele voiau sa-si impuna ele. Fetele voiau sa puna ceva care sa rimeze cu numele lor. S-a spus si Tamara. Eu voiam Nectara. Am vrut sa poarte un singur nume si un nume de Sfant la biserica. Va fi un nume romanesc, scurt si la obiect. Cand am ales numele eram in masina spre ecografie si cineva din familie a spus numele pe care l-am ales si am fost toti de acord”, a spus Mihai Morar la XNS.

Mihai Morar este casatorit cu Gabriela, impreuna cu care are gemene: Mara si Cezara. Prezentatorul de la Antena Stars a anuntat de Buna Vestire ca va deveni din nou tatic.

