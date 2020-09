Mihai Șora se folosește de moartea unei vecine pentru a indemna tinerii sa iasa la vot: Hei, tinere, ai fost la vot?

Filosoful Mihai Șora îi îndeamnă pe tineri să participe la alegerile locale de duminică. El o dă ca exemplu pe vecina lui, care era foarte interesată de politică și ce se întâmpla în spațiul public.

„În ultimele săptămâni, în blocul meu au murit trei oameni. A murit și Oncuța, vecina mea de palier… – știți omul acela bun ca pâinea caldă, omul care are cheile casei tale, îți udă plantele când ești în vacanță, îți împrumută o sută de lei până la pensie; dacă face o plăcintă, n-o poate mânca înainte de-a suna la ușa ta: „Ta-taaam! Am făcut plăcintăăă!“ E mai apropiat și mai cunoscător al necazurilor tale decât membrii familiei.

Într-o iarnă, prin anii ’80, am plecat într-o călătorie și, la jumătatea drumului, uitându-mă pe fereastra trenului, am văzut o imensă văpaie; e iarnă, mi-am zis, nu are ce să ardă pe câmp. Și brusc mi-a venit în minte imaginea casei... Am coborât în prima gară și am sunat-o pe Oncuța de la telefonul impiegatului: „Vedeți că am uitat aragazul deschis!“

Erau timpurile în care te încălzeai lăsând să ardă gazul în bucătărie și făcându-ți un culcuș pe-acolo, prin preajmă.

Cu Oncuța am dezbătut orice firicel de politică, lege, ordonanță, amendament; și rareori am văzut un om mai articulat, mai inteligent și mai creativ. Avea școala vieții, pulsul românilor, și măsura cu precizie toate disfuncțiile, erorile de logică, smintelile. Și mai avea ceva: o furie de nestăpânit pe cei indiferenți, care-și scot nesimțirea la iveală cum și-ar scoate câinele la plimbare, cărora nu le pasă nici de orașul în care trăiesc, nici de ce-i înconjoară…; și nu vor cu niciun chip să priceapă vorba simplă, din popor: „Cum îți așterni, așa dormi.“

Oncuța a fost unul dintre oamenii cei mai buni și mai blânzi pe care i-am cunoscut. Dar, în mare blândețea ei, tot ar fi putut, într-o zi de duminică, opri oameni pe stradă: Hei, tinere, ai fost la vot?”, a spus Mihai Șora pe pagina sa de Facebook.