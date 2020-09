Mihai Pintilii: Aveam nevoie doar de doi, trei jucatori de la meciul din Serbia si ii bateam

Mihai Pintilii, care a condus de pe bancă FCSB la meciul cu Slovan Liberec, scor 0-2, a declarat că dacă ar la acest joc apţi doi sau trei dintre fotbaliştii buni care au evoluat în partida anterioară din preliminariile Ligii Europa, atunci rezultatul ar fi fost o victorie. El a menţionat că nimeni nu are ce să le reproşeze jucătorilor după prestaţia lor de la Giurgiu.

”Nimeni nu are ce să le reproşeze jucătorilor. Au încercat, au vrut, s-au dăruit. Au dat totul. Nu de toată echipa, aveam nevoie din meciul din Serbia doar de Man şi Moruţan şi să zic Creţu. Doi, trei jucători, atât. Îi băteam. Dar aşa a fost să fie, covidul acesta nu ne lasă nicicum. Ghinionul nostru. Nu e nimeni vinovat. Vom încerca data viitoare să fim mai atenţi la instrucţiuni, să vedem, să fim mai responsabili. Karanovic a venit de pe drum, a ajuns la 2 dimineaţa, era foarte greu. El a încercat să se întindă după o minge, a făcut contractură sau întindere, nici nu ştiu ce are. Păcat. I-am folosit pe Soiledis şi Şut pentru că nu am avut, erau doar copii. Am vorbit cu ei, au zis că vor să joace. Le mulţumesc, chiar sunt incredibili. Şut după două luni, Soiledis după trei luni şi jumătate. Au jucat 90 de minute, incredibil”, a spus Pintilii, conform Telekomsport.

Mihai Pintilii a precizat că nu ştie dacă oficialii clubului vor cere amânarea următorului meci din campionat: ”Depinde doar de cei din conducere, dacă vor cere la FRF să ne amâne, ar fi foarte bine. Dacă nu, vom merge şi vom juca cu ce avem, cu copii. Nu e nicio problemă. Trebuie să ne prezentăm. Trebuie să respectăm competiţia, e vina noastră”

El a mai declarat că postura de antrenor este foarte dificilă: “Nici nu îmi place, sincer. E foarte greu. E frumos şi când câştigi, dar e frumos şi când pierzi, pentru că ai ce să înveţi”.

Formaţia FCSB, cu un prim “11” improvizat din cauza numărului mare de cazuri de coronavirus şi cu un jucător mai puţin din minutul 20, a fost eliminată, joi seară, de Slovan Liberec, în turul trei preliminar al Ligii Europa. Oaspeţii s-au impus cu scorul de 2-0, în meciul disputat la Giurgiu, pe stadionul Marin Anastasovici.

Au marcat Yusuf Helal ’64 şi Michael Rabusic ’82, ambii din faze similare: cu capul, după un corner.

În minutul 20, de la FCSB a fost eliminat Cană pentru un fault la Mosquera.