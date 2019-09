Mihai Stoica, declarație-șoc: 'Am realizat ca nu o mai pot ajuta pe FCSB prea mult'

Mihai Stoica a demisionat de la FCSB din funcția de director sportiv, în luna august, iar fostul oficial a dezvăluit care au fost motivele care au dus la această hotărâre, anunță MEDIAFAX.

Fostul oficial al vicecampioanei a mărturisit că a fost nevoit să rezolve o serie de probleme personale. Mihai Stoica a atins şi motivele de ordin fotbalistic pentru care a renunţat la postul echipei patronat de Gigi Becali.

”Nu puteam să fac mare lucru. Sigur, puteam să îi zic lui Gigi să mă lase 2-3 zile sau săptămâni pentru că am o problemă personală. Dar eu am realizat că nu prea mai pot ajuta echipa prea mult. Să vă dau nişte exemple. În mai nu am reuşit să îl conving pe Gnohere să se opereze. Înainte nu mi se întâmpla aşa ceva. Zicea că se duce la naţională. S-a operat târziu”, a spus Mihai Stoica, marți seară, la DigiSport.

Fostul angajat de la FCSB, Unirea Urziceni şi Oţelul a continuat: ”Apoi, deja se ştie discuţia pe care am avut-o cu Bălaşa. După meciul cu Alashkert. I-am spus doar atât: . Vînă, primul meci, 4-3 cu Hermannstadt. Toată lumea entuziasmată. După meciul ăla i-am zis să renunţe la călcâie, să nu mai tragă cu talpa, că nu e la sală. Apoi a făcut greşeală după greşeală. La meciul cu Astra i-a dat-o lui Alibec şi am luat gol”.