Mihai Stoica n-a mai rezistat și l-a facut UMILIT pe Gigi Becali: Declarații INCREDIBILE la Digi Sport

Fostul director sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a declarat, marţi, că au fost mai multe cauzele care l-au făcut să plece de la FCSB, între care probleme personale, faptul că jucătorii nu îl mai ascultau şi, mai ales, acuzaţiile patronului Gigi Becali.

"Sper ca în două săptămâni problemele mele personale să se rezolve. Poate pentru prima dată în viața mea, fotbalul a trecut pe planul doi. Am spus atunci că soacra mea trăia ultimele clipe. Între timp nu mai e între noi, au fost și alte probleme despre care nu vreau să vorbesc. Acestea devansau problemele pe care le aveam la echipă. Poate pentru prima dată în viaţa mea, fotbalul a trecut pe planul doi.

Se întâmplă să mai parcurgi şi aceste perioade. Nu mai puteam să fac mare lucru. Puteam să-i spun lui Gigi să mă lase două, trei zile, dar am realizat că nu mai puteam ajuta echipa foarte mult. Nu am reuşit în mai să-l conving pe Gnohere să se opereze. Nu mi se întâmpla înainte aşa ceva. Că se duce la echipa naţională, Coasta de Fildeş, că a vorbit cu antrenorul. I-am spus că nu o să meargă şi dacă se operează acum, o să înceapă pregătirea. S-a operat târziu.

Am avut o discuţie cu Bălaşa după meciul cu Alaşkert, înaintea meciului cu Astra şi i-am spus: ”Băi, băiatule, dă în tribune, nu te mai complica, nimeni nu o să spună şi o să scrie că în minutul 31, Bălaşa a dat o minge în tribune, dar dacă mai faci o greşeală, alea se consemnează”. Şi a făcut cu Astra exact ce a făcut cu Alaşkert.

Vână a venit şi a avut o evoluţie excepţională, în primul meci cu Hermannstadt, scor 4-3. Toată lumea în extaz, de la patron. Vână venise cu ceva nou, venise zâmbind, umpluse vestiarul, era fericit că era la noi. După meciul ăla i-am spus: ”te rog frumos, nu călcâie şi nu încerca tuneluri şi nu mai trage cu talpa, că aia e la sală. Ştim ce calităţi ai, nu trebuie să ne mai arăţi că eşti prea tehnic. După aia, Vână a făcut greşeală. La meciul cu Astra, Vână a luat mingea şi i-a dat-o lui Alibec: ”Dă gol!„ Şi am zis chiar aşa, nu mă mai ascultă nimeni.

Am parte de vină la chestia cu accidentările, cu Marian Lupu. dar preparatorul este o piesă dintr-un puzzle. Îmi asum şi eu o parte din vină că am avut încredere în Lupu, dar nu a fost Lupu cel care a făcut totul, Lupu a făcut ce i s-a spus, pentru că un antrenor dictează ce vrea să scoată de la echipă. S-au strâns.

Nu știu dacă Neubert putea să-i antreze pe Gnohere, Alibec sau Budescu. Pe ei îi poate antrena Șumudică, poate și Edward Iordănescu.

Cu Neubert, în cantonament, unii jucători vomitau mov, alții vomitau culoare muștar, dar Reghe zicea: ”Lasă-i să vomite”. Asta e pregătirea germană! Am avut un «eye contact» cu Cristi Tănase, care credea că sunt de partea jucătorilor. I-am zis ”Gogule, sunt cu Neubert și Reghe”.

Apoi, când a plecat, Neubert ne-a lăsat cu fundul în mijlocul oceanului. În disperare de cauză, l-am adus pe Matteo Spatafora.

I-am zis lui Spatafora că aici nu e Urziceni. Tamaș făcea mișto de el, Matteo avea o voce de pisică. La un meci la Mioveni, a avut 3 fesuri pe cap și pungi în picioare. Dacă-l vezi pe preparatorul fizic învelit cu pungi și fesuri pe cap, n-ai ce să mai faci. A plecat cu Răzvan Lucescu la PAOK și a luat titlul. Am avut încredere în Lupu, dar nu doar el decidea. Altcineva decidea.

Nu a spus-o o dată (n.r. - Gigi Becali, că Stoica este vinovat de ratările transferurilor lui Burcă şi Cestor). Burcă şi Cestor, Burcă şi Cestor!

Dacă Burcă și Cestor sunt atât de buni de ce își aduce Petrescu doi fundași centrali în ultimele zile? Boli, Pașcanu, Burcă și Cestor se vor bate pentru un loc de titular. Poate Boli fundaș dreapta sau stânga, a mai jucat la Hagi.

Dacă Gigi chiar îi voia pe Burcă și pe Cestor, pe 120.000 nu-i aducea. Mi-a zis Gigi de Burcă. Am zis Nedelcu, Planic. Nu venise încă Oaidă, deși Gigi a spus că el va fi noul Pintilii. Aveam Planic, Filip, Cristea jucase titular la echipa naționala și Bălașa. Unde să mai fie Burcă?

Burcă este puternic, nu l-am văzut niciodată la intercepții, imbatabil la jocul aerian, dar nu și la meciul cu Slavia. Nu l-am văzut construind. Poate că Burcă dacă venea la Steaua era foarte bun, poate nu. Cestor, Woking, jucase în liga a 5-a din Anglia. Ce jucase la Astra? Dumnezeule! În opinia mea era un jucător interesant doar pentru că era stângaci. Mie nu-mi place Cestor. A trecut peste mine, a râs, a zis că-l ia după care nu l-a mai luat.

Nu poţi să spui încontinuu ”Burcă şi Cestor, MM e vinovat!” Eu am avut şi probabil o să am o relaţie specială cu Gigi Becali, vorbeam ore întregi. De câte ori vedeam iniţialele la telefon râdeam înainte să răspund la telefon pentru că discutam foarte mult de altele, glume. În ultima vreme, deja eram stresat, pentru că nu îi mai convenea nimic din ce îi spuneam. Orice spuneam îl iritam. Aia nu, aia nu, am zis să fac un pas în spate, aşa am simţit la momentul acela. Normal că m-aş întoarce la un moment dat, e meseria mea. Nu prea pot să o fac în altă parte, nu mai am vârsta la care să fiu dornic de provocări, cum am fost la Urziceni. Am avut prea mult şi simţeam că o să clachez şi nu prea aveam chef. A fost o picătură care nu cred că a umplut paharul, dar am resimţit-o din plin. La Piteşti, la meciul cu Botoşani, unii la pauză mă înjurau prea tare la tribuna oficială şi nu înţelegeam de ce. Nu antrenez, nu îi accidentez eu", a declarat Stoica, la Digi Sport.

Stoica a precizat că l-a dorit foarte mult antrenor la FCSB pe Edward Iordănescu: "Cel mai mult mi-am dorit să lucrez cu Edi astă vară! M-am întâlnit cu el fără să ştie Gigi, pentru a-l pregăti. Am vorbit ore în şir cu Edi ca să plece bine pregătit la discuţia cu Gigi Becali. Speram să se înţeleagă. Jucătorii îl sună pe patron de doi ani. A venit o dată în cantonament, a zis ”ăsta e numărul meu, mă sunaţi”.

Am sperat să vină şi Şumudică, chiar dacă avea trecut antistelist! Dar vorbeşti mult cu un om şi realizezi că ai aceleaşi valori cu acea persoană, există o chimie!

Gigi face ce nu face majoritatea patronilor, el e liber, nu se poate abține, spune mereu ce gândeşte. Știm ce făcea și Porumboiu și Marian Iancu, ce făcea Cristi Borcea. Am văzut cu ochii mei contractul lui Toni Conceicao la CFR, unde scria: facem noi echipa! Și atunci despre ce vorbim...

Implicarea lui a fost mereu așa. Gigi nu s-a schimbat cu nimic. Nu știu de la Olăroiu încoace, dar nu s-a schimbat nimic. E foarte adevărat că atunci când dominam întrecerea internă...

Pe Reghecampf, de la Chiajna tot Gigi l-a adus la Steaua și a fost inspirat! Jucătorii, tot Gigi i-a adus, chiar dacă unii i-au mai spus, i-au mai dat sfaturi.

Atunci, Gigi mai făcea și altceva, era preocupat de politică... Gigi l-a ales și pe Gâlcă cu experiență zero, la 42 de ani! Cu unii a fost inspirat, cu alții nu. Lotul de jucători era unul atunci, altul acum.

Conceptul este cunoscut și datează de când erau și rezultate. E puțin special acest concept. Lucrurile le poți vedea și altfel. Erau oameni care munceau și care nu erau plătiți sau erau la 6 luni. Era anormal, da? Așa și aici. Când vii la acest club, știi condițiile. Sunt multe cauze. Conceptul nu este de azi, ci de 10 ani."

Stoica a părăsit postul de director sportiv al FCSB la începutul lunii trecute, fiind înlocuit de Narcis Răducan.

