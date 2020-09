Mihai Stoica pune paie pe foc dupa plecarea portarului dinamovis la FCSB - 'Straton a fost ce aveam nevoie, ne-a venit manusa. A fost mana cereasca'

Mihai Stoica a declarat că nu înţelege cum rivala Dinamo a putut să se despartă atât de uşor de portarul Cătălin Straton.

"Straton a fost ce aveam nevoie, ne-a venit mânuşă. Nu am înţeles sincer, dar nu e problema mea, e strategia oamenilor, dar nu am înţeles cum Straton în ultimii doi ani...

Să nu discutăm ce a fost pe la Călăraşi sau pe la Timişoara, că el a apărat foarte bine în ultima vreme, dar acolo avea şi încărcare foarte mare, erau multe ocazii, dar cel puţin în perioada în care Dinamo suferea, cu jucători absenţi şi cu atâtea probleme ce aveau, Straton a închis poarta, chiar a apărat foarte, foarte bine.

Acum a demonstrat că e un portar matur. A fost mană cerească. Noi să căutăm un portar... Am discutat cu Niţă, nu s-a putut să vină. Straton este ce s-a întâmplat atunci cu Bălgrădean.

Am găsit liber un portar foarte bun şi cu o vârstă perfectă şi care este este dornic să-şi ia o revanşă pentru că nu cred că a fost ok să îndepărtezi un portar atât de bun, în formă atât de bună. Poate sunt excepţionali portarii care au fost aduşi şi asta e posibil şi îi cunosc cei de acolo şi sunt mult peste Straton.

Liga I din România pare foarte slabă, dar este foarte dificil pentru un jucător străin să joace aici, nu e chiar aşa uşor şi am vorbit cu foarte mulţi străini", a declarat Stoica, la ProX.

Mihai Stoica a acuzat faptul că echipa CS Universitatea Craiova este pe primul loc în clasamentul Ligii I în urma greşelilor de arbitraj.

"În campionat trebuie să se oprească o dată pentru totdeauna greşelile de arbitraj. Pentru că la ora actuală Craiova conduce în clasament, în condiţiile în care pe finalul jocului cu Sepsi a marcat din ofsaid un gol care a însemnat două puncte în plus. La meciul cu Astra, la 0-0, când Astra era peste Craiova, a marcat din ofsaid iar un gol care a cântărit enorm. Deja este revoltător", a precizat Stoica.

El a ţinut să precizeze că nu are nicio funcţie la FCSB: "Sunt apropiatul celor de FCSB, că nu am nicio funcţie. Nu am de un an nicio funcţie la club".

Pentru că nu mai intra în planurile antrenorului Cosmin Contra, Straton, în vârstă de 30 de ani, a fost transferat. săptămâna trecută, la rivala FCSB. El a debutat deja la noua echipă, în meciul FCSB - FC Argeş, scor 3-0, care a avut loc duminică.