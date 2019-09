Mihai Stoica, sageți catre Bogdan Vintila: 'Un antrenor trebuie sa demonstreze ca sa ajunga la FCSB'

Mihai Stoica nu s-a ferit să spună ce gândeşte despre Bogdan Vintilă, antrenorul FCSB-ului. Fostul oficial al vicecampionei recunoaşte că nu ştia dacă acesta activează, dacă pregăteşte vreo echipă. Mai mult, el trimite săgeţi şi către Gigi Becali, anunță MEDIAFAX.

Klaus Iohannis, atacuri în rafală la Guvern: Sunt multe de îndreptat după guvernările eșuate ale PSD

Spune că, aşa cum se procedează cu privire la jucătorii care vin la echipă, e nevoie să se întâmple şi cu antrenorii. Cum FCSB îşi propune an de an să câştige campionatul, are nevoie de antrenori cu un istoric bogat, cu trofee. ”Nici nu ştiam că antrenează. Nu ştiam absolut nimic de el. Dacă un jucător trebuie să demonstreze ca să ajungă la Steaua (n.r. FCSB), aşa trebuie să facă şi un tehnician” a declarat Mihai Stoica la Realitatea TV. Ulterior, fostul manager a recunoscut că Gigi Becali duce această politică de numire a antrenorilor fără performanţe, de ceva timp.

”Gigi a reuşit să facă anumite alegeri fără să se consulte cu nimeni. A reuşit să îl aducă pe Reghe (n.r. Laurenţiu Reghecampf), care făcuse un retur de excepţie cu Chiajna sau pe Gâlcă, care nu antrenase pe nimeni până la 42 de ani. Vintilă a stat pe lângă Hagi. Ăsta poate că a fost motivul principal”, a mai precizat Mihai Stoica.