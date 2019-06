Mihai Sturza a murit fulgerator

doliu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul primar al Oradiei din perioada 1996-2000, Mihai Sturza, a murit, sambata, la varsta 69 de ani. Din cate se pare, fostul edil a facut infarct, el fiind cunoscut cu antecedente medicale. "Nu-mi vine sa cred, ieri dimineata am baut cafeaua cu el, nu avea nimic, pentru ca astazi sa aflu ca a murit. Am vorbit cu sotia fiului sau si Mihai era in Salaj, in vizita, iar in jurul orei 14 i s-a facut rau. Am inteles ca a facut infarct", a marturisit liberalul Silviu Torjoc, care era unul dintre cei mai buni prieteni ai fostului primar. DOLIU in lumea fotbalului! E adevarat, nu le-a venit sa creada! A murit Trupul edilului a fost depus la o capela in Salaj, urmand sa fie adus in zilele urma ...