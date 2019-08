Mihai Sturzu s-a lasat de muzica si de politica si s-a facut pilot! Cati bani castiga lunar

Mihai Sturzu a devenit cunoscut in showbizul autohton, ca artist, facand parte din trupa Hi-Q, alaturi de Dana Nalbaru si Florin Grozea. Dupa ce a renuntat la muzica, si-a incercat norocul ca politician, insa a abandonat si aceasta cariera, iar acum, la 39 de ani, Mihai este pilot de linie, la o companie aeriana low-cost, care transporta pasagerii in Europa si nu numai.

In urma cu ceva timp, Mihai a pilotat avionul in care se aflau fostii colegi, printre care Paul Surugiu-Fuego, Adrian Enache, insotit de cei doi copii ai sai, Diana si David, Iuliana Marciuc, dar si scriitoarea si textiera Rodica Elena Lupu, care s-au bucurat sa il revada in aceasta postura pe fostul membru al trupei Hi-Q.

Fuego s-a fotografiat cu Mihai Sturzu, imaginea devenind virala pe retelele de socializare.

Cati bani castiga Mihai Sturzu

Potrivit dcnews.ro, un pilot pe o linie comerciala la compania aeriana low-cost, unde activeaza si Mihai Sturzu, incepe de la 36 000 euro pe an.

„Aviata este visul copilariei. Eu am copilarit in anii de comunism, locuiam in Brasov, in inima tarii, cu constiinta suprema a faptului ca noi nu puteam iesi din tara. Tin minte ca ma uitam pe cer si vedeam avioane si-mi imaginam cum ar fi sa fiu intr-un avion, cum ar fi sa vezi lumea de sus. Niciodata nu e prea tarziu sa-ti traiesti visurile. La 32 de ani m-am apucat sa fac primele cursuri de pilot privat si mi-a placut atat de mult incat nu m-am putut abtine, asa ca am continuat studiile in domeniul aviatiei„, a marturisit Mihai Sturzu.

Mihai Sturzu a studiat filologia, a practicat sase ani handbal de performanta, s-a apucat de cantat si a fondat una dintre cele mai de succes trupe din Romania, a obtinut licenta de scafandru profesionist, a fost implicat in politica, iar acum este pilot. Acum, Mihai Sturzu a ajuns sa-si urmeze pasiunea de copilarie – pilotajul.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.