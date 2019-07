Mihai Teja: Avem un meci dificil si trebuie sa fim determinati

Mihai Teja google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Antrenorul echipei Politehnica Iasi, Mihai Teja, a declarat astazi, in cadrul unei conferinte de presa, ca elevii sai au o misiune dificila in partida cu Astra Giurgiu. "Duminica intalnim un adversar bun, care de cand s-a schimbat sistemul competitional s-a clasat doar in primele sase. E o echipa cu pretentii si cu un antrenor bun. Va fi un meci dificil si trebuie sa fim determinati. Avem doar doi accidentati, iar Mihalache este apt de joc. Platini a semnat un nou contract cu Politehnica Iasi Mai avem nevoie de doi jucatori. In acesta perioada am decis sa-i testam pe tineri si sa vedem daca se aliniaza pretentiilor din Liga 1. Chiar daca sunt tineri, avem nevoie sa crestem jucatori pentru club. ...