Mihai Teja, conferinta de presa fulger pe tema 'telenovelei SMS-ul': Ce se intampla cu Florinel Coman picat la mijloc intre antrenor si patron!

Antrenorul Mihai Teja a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că jucătorii FCSB îl respectă şi că nu se confruntă cu probleme de disciplină la echipă, potrivit news.ro.

"Vobesc tot timpul la antrenament cu jucătorii, nu am cum să-i antrenez dacă nu vorbesc cu ei. Întrebaţi-i pe jucători dacă afectează puterea mea, ei sunt în măsură să vă spună. Jucătorii mă respectă şi am spus tot timpul că am noroc de nişte jucători cu caracter foarte bun. Niciodată nu a existat nicio problemă, nici disciplinară, sunt profesionişti şi îşi fac treaba foarte bine. Din punctul meu de vedere, la antrenamente lucrează foarte bine şi mă respectă. Dacă exista ceva grav, nu era nici problemă să iau măsuri. Sunt nişte caractere foarte bune şi am nimerit un grup bun. Relaţia mea cu jucătorii este una foarte, foarte bună şi de respect, în primul rând. Imaginea mea de antrenor este ceea ce joacă echipa, altă imagine nu există. Când jucătorii intră pe teren, atunci e imaginea antrenorului, disciplina şi aşa mai departe, În rest, tot ce se întâmplă, e can-can", a declarat Teja.

El spune că nu a primit niciodată mesaje cu schimbările pe care să le efectueze din partea patronului FCSB, Gigi Becali.

"Nu. Nu am nici telefon, nu am nimic, pe bancă. Nu (n.r. - nici prin intermediari). Înainte de meci discutăm tot timpul cu domnul Becali. Înainte de meci, da, după joc mai vorbim cine a jucat mai bine sau cine a jucat mai puţin bine, asta da, discuţii, care mi se par normale, şi înainte de meci şi după meci să poţi să vorbeşti cu patronul. Normal, are părerea dânsului şi e clar că atunci când lucrurile nu neapărat că nu merg bine, când nu câştigi să fie mai multe discuţii despre joc, despre jucători", a spus el.

Întrebat dacă este adevărat că Becali i-a trimis din greşeală un sms lui Florinel Coman, în care cerea o schimbare la meciul cu Viitorul, Teja a răspuns: "Nu ştiu asta, nu ştiu de această problemă. Eu nu ştiu de unde această telenovelă. Nu ştiu de aşa ceva. Şi nici nu mă interesează. Nu cred că e adevărat, în primul rând. Cum să trimiţi cuiva şi din greşeală să trimiţi altcuiva? Mi se pare mult prea mult. Am vorbit cu el (n.r. - cu Florinel Coman), mie nu mi-a spus lucru acesta (n.r. - că l-ar fi sunat pe patron să se plângă că a fost schimbat). Florinel a venit la mine în vestiar şi mi-a spus că a fost supărat pentru că nu a avut o evoluţie foarte bună. A fost supărat pe el."

Tehnicianul neagă un conflict cu atacantul Florin Coman şi faptul că acest nu a vrut să dea mâna cu el când a fost schimbat la meciul cu FC Viitorul.

"Florinel Coman a fost supărat pe evoluţia lui, nimic altceva, e normal atunci când un jucător nu joacă bine să-l scoţi. De ce mai suntem la echipă? Când un jucător nu dă randament, este normal să intre altcineva să dea un randament mai bun, la fel cum s-a întâmplat cu Teixeira, care a avut un randament foarte bun. Ei ştiu lucrurile astea. Am vorbit cu Florinel Coman şi mi-a şi zis, pentru că nu există nimic, dimpotrivă, era foarte supărat pentru că era ziua lui, îşi dorea foarte mult să dea gol, mai ales că a jucat şi la Viitorul, îşi dorea foarte mult să demonstreze, aici a fost singura problemă. Nu a fost de schimbare, nu a fost de nimic. Ei sunt fotbalişti profesionişti şi trebuie să înţeleagă asta, chiar dacă sunt tineri", a afirmat antrenorul.

Mihai Teja a refuzat să comenteze criticile formulate de Becali la adresa jucătorilor: "Este părerea domnului Becali, o respectăm. Ce vreţi să comentez eu? Eu nu comentez".

FCSB va evolua, duminică, de la ora 21.00, pe Arena Naţională, cu Astra Giurgiu, în etapa a VII-a a play-off-ului Ligii I.