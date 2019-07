Mihai Teja, despre lotul actual: As mai vrea inca cinci jucatori

Mihai Teja google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Antrenorul echipei Politehnica Iasi, Mihai Teja, a declarat ca isi mai doreste inca cinci jucatori pentru a-si intari lotul. "Imi mai doresc doi fundasi laterali, stanga si dreapta, doi mijlocasi laterali pe fiecare parte si un mijlocas central. Sper ca jucatorii cu care suntem in contact sa-si dea acordul. Am vorbit si cu domnul presedinte Ambrosie, si cu Toni Helesteanu (n.r. - director de scouting) si sunt si ei de acord", a spus Mihai Teja. Ce le-a spus Mihai Teja jucatorilor ieseni la pauza partidei cu CFR Cluj Tehnicianul formatiei iesene s-a declarat multumit de prestatia jucatorilor Under 21 in meciul de la Cluj, cu CFR. "Danale si Horsia sunt jucatori foarte buni, de viitor. ...