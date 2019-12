Mihai Teja, dupa infrangerea cu Chindia: 'Am avut jocul in mana, ne-am relaxat, am facut niste greseli, era normal, asta este viata'

Mihai Teja, antrenorul celor de la Poli Iași, a declarat sâmbătă, în urma înfrângerii suferite în fața celor de la Chindia Târgoviște, scor 1-2, că este frustrant faptul că deși elevii săi au deschis scorul, echipa a fost învinsă, potrivit Mediafax.

”Din păcate, e greu atunci când pierzi. Am avut jocul în mână, ne-am relaxat, am făcut nişte greşeli, era normal, asta este viaţa. Pentru spectatori cred că a fost un meci frumos. Este frustrant, în majoritatea meciurilor am condus, am luat gol în ultimele minute, nu ştiu ce să zic, nu este uşor, este o perioadă grea pentru noi, sperăm să trecem peste. Mai sunt două meciuri să scoatem maximum de puncte”, a declarat Mihai Teja, la Telekom Sport.

În clasamentul Ligii 1, Poli Iași se poziţionează pe locul 9, cu un total de 22 de puncte.