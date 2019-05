Mihai Teja: 'Eu doresc sa continui, sa-mi duc munca mai departe'

Antrenorul Mihai Teja a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte să continuie pe banca tehnică a FCSB, pentru că nu a avut timp în patru luni şi jumătate să-şi arate calităţile. Teja îşi asumă o parte din responsabilitate, în cazul în care FCSB va rata titlul de campioană, potrivit news.ro.

"Normal că sunt multe lucruri de reproşat, dar nu vi le spun dumneavoastră. Sunt lucruri tehnico-tactice la care am greşit şi eu, cu siguranţă, orice om greşeşte în viaţă, dar când nu câştigi şi nu îndeplineşti un obiectiv, sunt destule lucruri de reproşat. Voi discuta cu patronul la finalul sezonului, dar nu mă gândesc să mă despart (n.r. - de FCSB). Mă gândesc la viitorul nostru, la viitorul clubului, nu neapărat să mă despart. Nu am o clauză în contract (n.r. - de obiectiv), nu am nimic. Eu îmi fac treaba atât cât pot, mi-am făcut datoria şi mi-o fac atât cât pot, şi la antrenamente, pentru că ăsta este lucrul cel mai important pentru un antrenor. În rest, tot ce se vorbeşte, demisii, dacă se mai continuă sau nu se mai continuă, nu mă întrebaţi pe mine, ci pe cei din conducere, pe domnul Becali. Eu am un contract şi, cu siguranţă, după ce se termină aceste două meciuri vom analiza. Am o relaţie foarte bună cu domnul Becali, aşa va fi în continuare, indiferent ce se va întâmpla. Eu doresc să continui, să-mi duc munca mai departe, pentru că nu poţi să-ţi dai seama după patru luni sau patru luni şi jumătate de munca unui antrenor", a declarat el.

Teja spune că nu îşi simte postul ameninţat şi că nu este deranjat de faptul că patronul Gigi Becali discută cu antrenorul Marius Şumudică.

"Nu îmi simt postul ameninţat. Eu am venit la Steaua cu inima deschisă, să îmi fac treaba, să îmi fac datoria cât pot şi, prin rezultate, se va vedea munca mea. După care, domnul Becali va fi cel care analizează, care va trage concluziile şi va lua dânsul decizia mai departe. Nu vreau să intru în discuţiile acestea, întrebaţi-l pe domnul Şumudică sau pe domnul Becali. Nu cred că poate influenţa nimic (n.r. - ca Şumudică să influenţeze anumite decizii al FCSB). Nu poate să vină domnul Şumudică sau altcineva să antreneze, deocamdată. Pe viitor, fiecare antrenor sau fiecare preşedinte ia o decizie şi răspunde pentru decizia pe care o ia. Dacă nu are încredere, (n.r. - Becali), mă va chema şi îmi va spune că nu mai putem să continuăm. Aşa mi se pare corect, să spui lucrurile în faţă şi aşa va fi. Când va dori să ne despărţim îmi va spune în faţă. Jucătorii nu au treabă despre lucru acesta, ei trebuie să îşi facă treaba, să fie profesionişti şi să se antreneze cu orice antrenor, Mourinho, Teja, Şumudică sau cu nu ştiu cine. Trebuie să se antreneze 200 la sută şi să dea tot ce are mai bun şi să joace. Jucătorul joacă pentru el, nu pentru antrenor sau pentru altcineva", a spus tehnicianul.

Întrebat dacă Becali a respectat promisiunea de a nu se băga la echipă, Teja a răspuns: "Da, în mare da, discuţii sunt şi vor fi şi în toată lumea există, este normal să vorbeşti cu patronul, înainte, după meci. A fost meciuri când a fost mulţumit, au fost meciuri când nu a fost mulţumit, este normal, este echipa dânsului şi este normal să vorbeşti cu patronul. Nu, niciodată (n.r. - nu i-a impus anumite lucruri). Totul a fost un dialog, ceea ce a fost între mine şi domnul Becali, între mine şi jucători a fost numai dialog, atât."

Mijai Teja mai speră ca echipa CFR să piardă meciul pe care îl va disputa, duminică, pe teren propriu, cu CSU Craiova, astfel încât FCSB să aibă şansa câştigătii titlului cu o victorie în ultima etapă.

"Sepsi este o echipă bună, omogenă, a demosntrat prin calificarea în play off, joacă acasă, dar ne dorim să câştigăm cele două meciuri rămase, în special cel de mâine. Gnohere nu va face parte din lot şi cred că a terminat sezonul. Mai avem două meciuri, întrăm pe teren şi băieţii trebuie să le câştige. Apoi aşteptăm. Se poate întâmpla (n.r. - să piadă CFR Cluj), Craiova e o echipă bună, puternică şi totul este posibil. Eu cred în continuare şi vedem. Nu am făcut calculele celorlalte echipe, dacă egalul avantajează Craiova. Dacă Viitorul bate în meciul cu Astra şi bate şi pe Craiova, nu mai îi avantajează egalul (n.r. - pe craioveni, la Cluj). Aşa să îşi ia punctele Craiova (n.r. - cu CFR Cluj) ca să fie liniştită. Aşa gândesc eu şi aşa este normal. Rămâi la mâna ta (n.r. - cu un egal la Cluj), dar nu ştii dacă poţi să baţi pe Viitorul acasă", a precizat Teja.

FCSB va evolua, sâmbătă, de la ora 21.00, la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi, în penultima etapă a play-off-ului Ligii I.