Mihai Teja, in stare grava la Matei Balș, dupa ce a fost confirmat cu Covid-19: 'Nu ma simt deloc bine: febra, transpirații și probleme cu respirația'

Mihai Teja, unul dintre antrenorii care s-ar afla pe lista tehnicienilor doriți de Viitorul, susține că se luptă de o săptămână cu temutul virus Sars-Cov-2 și că starea lui de sănătate este serios afectată.

„Azi am auzit și eu ce schimbări de antrenori au mai fost prin Liga 1. Am fost surprins, dar în perioada aceasta am altele pe cap. Nici nu am ținut telefonul lângă mine zilele acestea. De vreo șapte zile am probleme cu coronavirusul.

Nu mă simt deloc bine. Am simptome. Febră, transpirații și probleme cu respirația, am tușit foarte puternic în ultimele zile. Am ajuns și la spital, la Matei Balș. Am primit o schemă de tratament de acolo. Nu am apelat la Gigi Becali. Nu îmi permit eu să fac asta, dumnealui are atâtea pe cap.

Este foarte greu pentru Voluntari, pentru că tot staff-ul meu a contractat virusul. Dinu Todoran a condus echipa și va fi ajutat și de un antrenor de la juniori. E o perioadă foarte, foarte dificilă. Tot ce îmi doresc acum este să fiu sănătos. De fapt, să fim toți sănătoși, că acesta este cel mai important lucru”, a declarat Mihai Teja pentru ProSport.

Citește și: Mircea Lucescu avertizează că fotbalul este amenințat de tehnologia VAR .