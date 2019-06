Mihai Teja, noul antrenor al Politehnicii Iasi

Mihai Teja fular Poli google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Antrenorul Mihai Teja a semnat astazi un contract pentru o perioada de un an cu formatia Politehnica Iasi. Fostul tehnician al FCSB a purtat in acfeasta dimineata o disctuie cu primarul Mihai Chirica si viceprimarul Gabriel Harabagiu, cei doi dandu-i antrenorului asigurari ca municipalitatea va sprijini financiar echipa in noua editie de campionat. Mihai Teja s-a intalnit cu primarul Mihai Chirica. Tehnicianul, la un pas de banca tehnica a Politehnicii Iasi Mihai Teja va avea in dealul Copoului un contract lunar de 5.000 de euro. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. politehnica iasi ...