Mihai Teja: Putem obtine un rezultat bun la FCSB

Antrenorul echipei Politehnica Iasi, Mihai Teja, a declarat ca este convins ca elevii sai pot obtine un rezultat pozitiv in deplasare, cu FCSB. "Ma bucur ca dupa meciul cu Dinamo urmeaza un nou meci tare pentru ca implicarea baietilor va fi 100%. Intalnim o echipa buna, o respectam, dar eu cred ca baietii pot obtine un rezultat bun. Sper sa facem un meci bun. Eu nu am nimic de demonstrat in acest meci. Am fost la FCSB si acum sunt la Iasi, unde reau sa construiesc o echipa competitiva si sa avem rezultate. Imi doresc ca de la meci la meci sa avem o consistenta si mai mare in evolutii. Importanta este continuitatea si sa ramanem cu picioarele pe pamant", a spus mihai teja, care nu poate c ...