Mihai Teja: "Vreau trei puncte cu Dinamo"

Antrenorul echipei Politehnica Iasi, Mihai Teja, a declarat astazi, in cadrul unei conferinte de presa, ca isi doreste toate cele trei puncte in disputa de maine, de pe teren propriu, cu Dinamo. "Intalnim un adversar cu nume si sper sa facem un joc frumos. Noi venim dupa un meci in care am scos un punct, dar eu nu am fost multumit de atitudinea echipei. Va fi un alt meci, in care jucam in fata suporterilor, si imi doresc sa luam trei puncte. Ma astept sa vina multi suporteri pentru ca jucam cu Dinamo", a spus Mihai Teja. Ultimele retusuri la Stadionul "Tineretului" - VIDEO Tehnicianul formatiei iesene a adaugat ca e o motivatie in plus atunci cand joci cu o echipa cu nume in Romania.