Mihai Tudose: Au mers Pic și Poc in inspecție prin spitale. Ce naiba au verificat ei?

Vicepreședintele PSD Mihai Tudose a criticat luni, la Antena 3, gestul premierului Ludovic Orban și al primarului Capitalei, Nicușor Dan, de a merge în inspecția la spitalele bucureștene, după tragedia din Piatra Neamț.

„Mie recunosc ca imi vine sa plec acasa de tot. Mi-e sila. Faptul ca (Orban) poarta tricolor pe masca impieteaza tricolorul. Premierul a aflat azi ca avem o problema in Romania cu ATI-urile? Au mers Pic și Poc prin spitalele din Bucuresti. Ce naiba au verificat ei? In primul rand ca n-ai voie sa intri intr-o sectie ATI. Nu intri. Deci ei au fost in biroul managerului sa stea la cafele. Dar nu putea sa-i cheme la guvern? Asta e treaba de premier? El a aflat azi. Au o tara varza si Pic si Poc au fost in vizita la spitale si pierd o zi”, a declarat Mihai Tudose.