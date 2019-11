Mihai Tudose, despre zbaterile din PSD: 'E de vina și Dancila, dar și cei care au propus-o'

Eurodeputatul Mihai Tudose comentează în stilul caracteristic eşecul PSD la prezidenţiale şi zbaterile interne care ar putea duce la schimbarea preşedintelui partidului. Fostul prim-ministru concluzionează că a avut dreptate să nu o susţină pe Dăncilă, gest care a dus chiar la despărţirea sa de PSD.

„Iertați-mă, să scoți scorul acesta cu așa candidat, chiar e o performanţă. E ca și cum i-ai da unui vânzător de mașini o cutie goală de pantofi să o vândă: n-a reușit să o vândă la prețul unui Lamborghini, dar ca pe un Trabant tot a vândut-o. Nebunia-i alta – am auzit-o cum povestea ce de voturi a luat doar pentru că e simpatică. Dumnezeule! În fața celui mai mic scor luat vreodată, ea și ai ei sunt mulțumiți. Viorica Dăncilă e incapabilă, la fel și Fifor, Teodorovici și cei care i-au stat alături. A avut o șansă să-și salveze obrazul, să facă un pas în spate, dar ea a fost foarte bună și partidul e de vină, deci… Toți care am zis că nu e ok ce se întâmplă în PSD și ne-am opus am primit o pernă pe față din partea unora dintre membrii CEx, cei care au zis că e bine așa. Gafele ei au câștigat premiul I pe țară la umor, au fost cele mai bune poante din România și mereu e de vină altcineva, statul paralel și martienii. Noaptea minții! Să zică mersi că a luat scorul ăsta! Scorul PSD e cel de la referendum, cel de la europarlamentare și cel din turul I al alegerilor prezidențiale, ca să ne înțelegem! Și, încă ceva, dincolo de a fi fost candidat, Viorica Dăncilă e preşedintele partidului. Dumnezeule!”, a declarat Tudose pentru DEBRAILA.ro.

Mihai Tudose a mai arătat faptul că previziunile pe care le-a făcut atunci când a demisionat din PSD au fost confirmate de situația actuală în care se află partidul.

„Eu am plecat că nu i-am înțeles și prezentul mi-a cam dat dreptate.. S-a confirmat tot ce am zis atunci când n-am mai acceptat să rămân în partidul al cărui premier nu știa să lege o frază. Am spus că agenda publică a fost înlocuită cu agende personale, că orice încercare de democratizare a deciziilor politice este sortită eșecului, că justiția trebuie să fie corectă și pentru oameni, nu doar pentru unii oameni. A fost cronica unei morți anunțate, ca să parafrazez un celebru titlu. PSD a plătit toate derapajele lui Dragnea, Dăncilă, Carmen Dan, Fifor, Orlando și, ca la sfânta slujbă, toţi ai lor. E de vină și Dăncilă că a acceptat să fie președintele partidului și, apoi, candidat la prezidențiale, dar și cei care au propus-o. E ca și cum eu aș accepta mâine să devin neurochirurg și să întru în sala de operație. Eu de asta am și plecat din partid. În niciun caz nu mă vedeam susțînând-o pe Dăncilă, Dumnezeule mare! Eu am tot ţipat în partid și unii m-au acuzat că am trădat. Nu am trădat, am cam fost dat afară pentru că am refuzat să fiu complice și, uite, că am avut dreptate”, a conchis europarlamentarul.