Mihai Tudose, dupa ce Ludovic Orban a cerut depunerea unei plangeri penale, direct de la Palatul Victoria: Nu premierul stabilește vinovații

Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Transporturilor, Lucian Bode, să sesizeze procurorii pentru ceea ce au făcut constructorii spanioli pe lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva. Fostul premier Mihai Tudose susține că afirmațiile lui Orban sunt grave și a precizat că în cazul în care sunt probleme, atunci poate trimite Corpul de Control, aceștia fiind în măsură să înainteze un raport către procurori, ulterior vinovăția fiind stabilită de către o instanță de judecată.

”Dacă fac un apel la memorie, am fost în situații în care am observat sau am sesizat că anumite lucruri păreau a fi în neregulă, dar am trimis Corpul de Control al primului ministru, nu am cerut eu să se facă plângeri penale. N-am considerat niciodată că sunt în măsură să stabilesc vinovății, eram doar primul ministru. Vinovăția este stabilită de către judecători.

Nici măcar în cadrul corpului de control nu se stabileau vinovății. Ei mergeau, cercetau situația, iar fapte care puteau intra în competența procurorilor erau trecute în raport, iar apoi, în funcție de competență, raportul ajungea la o unitate de parchet sau alta. Repet, vinovăția o stabilește un judecător, nu un prim-ministru din scaunul de la Palatul Victoria.”, a spus Mihai Tudose, pentru STIRIPESURSE.RO.