Mihai Tudose ii cere din nou lui Ponta sa plece din Pro Romania

Fostul premier Mihai Tudose i-a cerut lui Victor Ponta sa plece din Pro Romania pentru ca partidul sa redevina credibil si frecventabil, iar la parlamentare partidul sa obtina suficiente voturi cat sa treaca de pragul electoral.

Europarlamentarul Mihai Tudose il acuza pe Victor Ponta ca a eliminat din partid toate personalitatile care nu erau de acord cu toate propunerile sale, iar acest lucru a facut ca Pro Romania sa devina nefrecventabil.

”Observ, din nou, dorinta nestavilita a lui V. Ponta de a ,,scapa” cat mai repede de toti cei care il ,,incurca” nefiind de acord cu toate ideile lui. A reusit sa-i suspende pe fondatorii partidului. Acum e partidu lui! A suspendat/indepartat parlamentarii care nu asculta orbeste orice edict. A reusit ca in cateva luni sa devina nefrecventabil si lipsit de credibilitate”, a scris Mihai Tudose pe Facebook.

Fostul premier, care pana acum a refuzat sa demisioneze din partid, in pofida conflictului deschis cu Victor Ponta, il avertizeaza pe acesta asupra riscului ca partidul sa nu intre in Parlament la urmatoarele alegeri legislative.

”Il incurc foarte tare si eu si in consecinta, face orice sa ma faca sa plec… Stiti cum e vorba aceea cu ,,sa te fereasca Domnul de ruga indeplinita”….

Fiindca atunci, cu noi toti plecati, el va mai vinde iluzii pana la parlamentare cand pragul de 5% va fi de neatins… Sansa PRO Victore e… plecarea ta”, a conchis Tudose.

Inainte de instalarea guvernului Orban, Victor Ponta l-a acuzat pe Tudose ca negociaza cu liberalii sustinerea Pro Romania pentru noul guvern si cu PSD reintoarcerea sa in randul social-democratilor.

”Daca va puneati intrebarea cine este “negociatorul” cu PNL – tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda in timpul saptamanii sa plece inapoi la PSD si cu Ludovic Orban in weekend sa votam cu PNL! Cel pentru care am muncit toti sa ajunga la Parlamentul European si care ne-a mintit in fata pe toti ca nu merge, doar candideaza sa ajute lista! Cel pentru care am cedat mandatul meu castigat pe lista ProRomania!”, scria Victor Ponta, pe Facebook, pe 4 noiembrie.

In aceeasi zi, Daniel Constantin si Sorin Campeanu in fruntea unui grup de opt deputati Pro Romania au votat in favoarea investirii guvernului Orban si apoi au fost suspendati din partid.

A doua zi, Mihai Tudose i-a cerut lui Ponta sa-si dea demisia de la conducerea partidului.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.