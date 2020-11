Mihai Tudose, lui Cristian Bușoi: Va batem mar, la cel puțin 4-5 procente

Vicepreședintele PSD Mihai Tudose și europarlamentarul PNL Cristian Bușoi s-au contrazis duminică seară la Antena 3 în pronosticuri legate de alegerile parlamentare si formarea viitorului Guvern.

Cristian Bușoi a spus ca PNL va castiga alegerile parlamentare si desi exista un scenariu privind guvern PSD-PNL, totusi Romania nu e in situatia Germaniei. El a precizat ca liberalii nu vor sa guverneze cu social-democratii.

În replica, Mihai Tudose a spus ca are si el un pronostic. „Va batem măr, la cel puțin 4-5 procente”. „Eu pe strada am simtit asa ca cam vine lumea la vot si e de bine pentru noi. In toate sondajele 75% sunt nemultumiti de masurile Guvernului. Daca vin la vot aia, e greu sa cred ca voteaza cu PNL”, a adăugat el.

„Sfatul meu, cat e PNL la guvernare, este sa nu va puneti ghetele la usa a vi le iau. Ma bazez pe ultimul an de guvernare”, a mai declarat Tudose.