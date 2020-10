Mihai Tudose profețește: Dupa alegeri inchid aștia tot! De a doua zi va sta toata lumea acasa

Zece perchezitii au avut loc, joi, la o firma de paza a lui Remus Radoi, zis "Codita" si la sediul CFR Marfa. Firma de paza ar fi suspectata ca a luat bani pentru mai multi agenti de paza decat au lucrat in realitate, creand un prejudiciu de 1.640.000 de lei.

Bancile centrale au vandut aur in trimestrul al treilea, pentru prima data dupa 2010, in conditiile in care unele state producatoare de metal galben au profitat de preturile record pentru a diminua impactul pandemiei de coronavirus, transmite Bloomberg.