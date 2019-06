Mihai Tudose PROFEȚEȘTE sfarșitul: 'E cantecul de lebada in PSD, ultima zi de plaja'

Mihai Tudose, fost premier PSD, a declarat că este cântecul de lebădă pentru social democrați și se bazează la moțiunea de cenzură inclusiv pe votul unor foști colegi care sunt nemulțumiți de situația actuală.

"Vom vota pentru ca moțiunea să treacă. Începând de la dezastrul pe politică externă și ajungând la plata sumelor fabuloase pentru autostrăzi pe care nu le avem. Mă îngrozește că a spus că până acum este ea însăși (n.r.: Viorica Dăncilă)", a spus Mihai Tudose, conform Mediafax.

Întrebat dacă moțiunea are vreo șansă, Tudose a completat: "are o șansă, cel puți teoretică și practică, pentru că din ce am discutat cu parlamentari PSD nu sunt mulțumiți cu ce se întâmplă azi. Eu sper că se vor trezi"

Întrebat dacă Pro România va accepta și alți social democrați, care vor să se înscrie în formațiunea lui Victor Ponta, Tudose a spus: "Suntem deschiși la colegii din PSD care încă mai pot fi salvați".

Mihai Tudose a ironizat-o pe Viorica Dăncilă, în momentul în care a fost rugat de jurnaliști să comenteze intenția ei de a candida la șefia PSD.

"Să încercăm să deslușim ce încearcă să spună Dăncilă? Cum poti să mă întrebi ce a gândit Dăncilă? Nici ea nu știe. Ce e în capul lui Dăncilă?! Dumnezeule. Cred că foarte multă lume din PSD, dintre decidenți, sunt conștienți că e cântecul de lebădă. Ca ultima zi la mare, când stai pe plajă toată ziua că știi că apoi pleci. Ultima lor zi de plajă".