Mihnea Costoiu (UPB): Examenul de Bacalaureat ar fi trebuit echivalat cu mediile anilor de studiu de liceu

Rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti, Mihnea Costoiu, consideră că examenul de Bacalaureat şi Evaluarea Naţională ar fi trebuit echivalate cu mediile anilor de liceu şi gimnaziu. "Eu cred că, ţinând cont de ce s-a întâmplat, de faptul că aproape un semestru - în care tinerii din clasele terminale, vorbesc aici în special de clasa a XII-a - l-au pierdut, ştiind că foarte mulţi dintre tinerii de clasa a XII-a se pregăteau în ultimul semestru pentru Bacalaureat şi admiterea la facultăţi, eu cred că trebuia mers cu decizia mai departe şi anume trebuia ca nici aceştia să nu mai dea examenul de Bacalaureat. Cred că examenul de Bacalaureat ar fi trebuit echivalat cu mediile din anii de studiu de liceu, cum au adoptat astfel de decizii şi alte ţări europene - Franţa şi Olanda în special. (...) La fel şi la Evaluarea Naţională. Nu era niciun fel de discriminare faţă de elevi. Nu îi mai puneam să dea un examen la care, chiar dacă va fi eliminată o parte din materie, elevii nu au mai beneficiat de contactul cu profesorii, pentru că din nefericire în foarte multe locuri din ţară nu există internet, nu există acces, tinerii nu au mijloace necesare informatice", a explicat luni, pentru AGERPRES, Mihnea Costoiu. El este de părere că decizia anunţată de şeful statului ca elevii, în cea mai mare parte a lor, să nu mai revină fizic la ore în acest an şcolar este "normală şi singura decizie posibilă". "Vizavi de învăţământul preuniversitar este o decizie normală şi singura decizie posibilă. Nu se putea adopta altă decizie ţinând cont de situaţia în care ne aflăm şi mai ales de pericolul pe care l-ar reprezenta pentru societate aducerea copiilor la şcoală. Odată cu ridicarea stării de urgenţă, părinţii vor merge la job şi o mare parte dintre bunici vor fi cei care se ocupă de copii. Este singura decizie posibilă", a arătat rectorul UPB. În ceea ce priveşte învăţământul superior, Costoiu a spus că o mare parte a universităţilor au trecut la învăţământul online. "La Politehnică avem propriile noastre platforme şi desfăşurăm activitate online în mod firesc. Am luat decizia, înainte de decizia guvernamentală, de a susţine şi examenele de finalizare de licenţă, masterat, de doctorat online, precum şi examenele de finalizare a semestrelor online. O decizie pe care Consiliul de Administraţie al universităţii a adoptat-o. Au rămas o parte dintre materii - laboratoarele, care reprezintă circa zece la sută, pentru că presupuneau anumite echipamente care sunt în universitate şi nu pot fi transportate, nu avem cum să asigurăm acces. O să ne gândim în perioada următoare cum putem să recuperăm aceste materii - aceste laboratoare şi materiile aferente lor", a spus rectorul. Cât priveşte admiterea la UPB, Mihnea Costoiu a spus că deocamdată nu este luată o decizie în acest sens.