Mii de achizitii de terenuri, blocate printr-o lege, de teama strainilor "care vin sa ne cumpere pamantul"

In tentativa de a bloca achizitiile de terenuri agricole de catre straini, social democratii au dat o lege care de mai bine de o luna si jumatate a blocat tot sistemul de vanzari si cumparari de terenuri din Romania. Astfel ca, legea 175/2020 care venea in modificarea si completarea legii 17/2014 a blocat intreg sistemul de achizitii de terenuri extravilane pentru ca ea nu are norme de aplicare, desi a intrat in vigoare pe 13 octombrie.