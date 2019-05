Mii de bugetari anunța MITINGURI de protest: Luni, instituțiile vor fi BLOCATE și se pregatește o manifestație in Piața Victoriei

Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare (SNLP) impreuna cu Federatia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP), reprezentand 9.000 de membri de sindicat din totalul de 13.000 de salariati din sistemul penitenciar, anunta continuarea actiunilor de protest declansate in luna aprilie 2019.

Incepand cu luni, 13 mai 2019, saptamanal, in fiecare zi de luni, miercuri si vineri, SNLP-FSSP organizeaza mitinguri in penitenciare conform calendarului de mai jos, pana la solutionarea revendicarilor.

Luni 13 mai 2019, in fata Penitenciarului Aiud, se organizeaza miting de protest incepand cu ora 11,00 iar la Penitenciarul Rahova, se organizeaza miting de protest incepand cu ora 07,00 pe fondul refuzului salariatilor de a intra in serviciu, actiune care va genera blocaje in misiunile efectuate de unitate.

Revendicari:

1. Adoptarea statutului politistului de penitenciare (eliminarea amendamentelor neconstitutionale, nedemocratice si anti-sindicale) - stadiu: Camera deputatilor (for decizional).

2. Publicarea de urgenta a ordinului de ministru privind plata orelor suplimentare pentru perioada 2019-2021 (impus prin OUG 114/2018) - similar celorlalte institutii din structura de aparare nationala.

3. Interzicerea muncii fortate in sistemul penitenciar, unde detinutii sunt platiti, spre deosebire de personal! Plata muncii suplimentare necompensate cu timp liber (conform legii) - similar celorlalte institutii din structura de aparare nationala.

4. Stoparea suprasolicitarii si vulnerabilizarii personalului ca solutie pentru lipsa de resurse umane si financiare, precum si ca reactie manageriala la dezacordul de a muncii suplimentar, legal exprimat de salariati!

5. Plata cheltuielilor turistice pentru intreg personalul si nu doar pentru 17% dintre salariati (conform legii) - similar celorlalte institutii din structura de aparare nationala.

6. Plata incepand cu 1 ianuarie 2019 a normelor de hrana si echipament la valoarea actualizata (conform legii) - similar celorlalte institutii din structura de aparare nationala.

7. Asigurarea cadrului legal si bugetar pentru continuarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante din sistemul penitenciar.

8. Asigurarea protectiei juridice a salariatilor prin implicarea institutiei in actiunile puse pe rol de detinuti, similar cu protectia de care beneficiaza politistii, jandarmii si alte categorii de salariati.

9. Punerea in plata a drepturilor salariale castigate prin hotarari judecatoresti.

Actiuni:

1. Refuzul muncii suplimentare in tot sistemul penitenciar, incepand cu data de 01.04.2019, actiune continuata si in luna mai 2019.

2. Dezacordul organizatiilor sindicale privind depasirea plafonului anual de 180 de ore suplimentare pentru anul 2019 (conform legislatiei si negocierilor colective in vigoare).

3. Miting in Piata Victoriei (3000 de participanti) - luna iunie 2019.

4. Mitinguri succesive, mediatizate, in toate unitatile din sistemul penitenciar incepand cu data de 13 mai 2019, incluzand blocarea sau intarzierea unor misiuni precum si refuzul personalului de a intra in serviciu, in conditiile in care nu este asigurata plata drepturilor salariale cuvenite.

Calendar actiuni de protest - luna mai 2019; data/unitatile:

Luni 13 mai 2019 Penitenciarul Aiud si Penitenciarul Rahova

Miercuri 15 mai 2019 Penitenciarul Jilava si Penitenciarul Deva

Vineri 17 mai 2019 Penitenciarul Codlea si Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin

Luni 20 mai 2019 Penitenciarul Giurgiu si Penitenciarul Gherla

Miercuri 22 mai: 2019 Penitenciarul Tg-Jiu si Penitenciarul Poarta Albă

Vineri 24 mai 2019 Penitenciarul Craiova si Penitenciarul Galati

Luni 27 mai 2019: Penitenciarul Arad si Penitenciarul Timișoara

Miercuri 29 mai 2019 Penitenciarul Tulcea si Centrul de Detentie Craiova

Vineri 31 mai 2019 Penitenciarul Oradea si Penitenciarul Slobozia

