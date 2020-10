Mii de doze de vaccin anti-Covid au fost produse la o fabrica Pfizer din Belgia

Daily Mail publică o fotografie a primelor doze de vaccin anti Covid produse de commpania Pfizer, pe o linie de producţie din Belgia.

Şeful Pfizer din Marea Britanie: A fost minunat să vedem cum vine primul flacon pe linia de fabricaţie, potrivit alephnews.ro.

Gigantul farma va pune pe piaţă în acest an 100 de milioane de doze de vaccin anti Covid.

Pfizer a anunţat că va cere aprobarea de urgenţă a acestu vaccin în luna noiembrie.

Mii de sticluţe mici pe o linie de producţie din Belgia. Este vaccinul anti Covid produs de compania farmaceutică Pfizer. Câteva sute de mii de doze au fost deja produse la fabrica din Puurs, Belgia, scrie Daily Mail. Compania trece astfel în pole position în cursa pentru lansarea pe piaţă a vaccinului anti Covid.

“A fost minunat să vedem cum vine primul flacon pe linia de fabricaţie. Am zâmbit larg când am văzut că toată munca noastră are ca rezultat de fapt un produs“, spune Ben Osborn, directorul Pfizer din Marea Britanie.

Ben Osborn a mai spus că experţii care lucrează în laboratoarele Pfizer din Sandwich, Kent, au descoperit şi alte medicamente care ar putea fi pe viitor un potential leac pentru Covid 19.

Acestea sunt în curs de stocare pentru a fi gata să plece în toată lumea în cazul în care studiile clinice avansate vor fi un succes, şi dacă autorităţile de reglementare din domeniu vor considera că vaccinul este sigur şi eficient.

Gigantul american va pune pe piaţă în acest an 100 de milioane de doze de vaccin, dintre care 40 de milioane sunt destinate Regatului Unit.

Fiecare persoană care primeşte vaccinul va avea nevoie de două doze.

Pfizer, care colaborează pentru vaccinul anti Covid cu compania BioNTech din Germania face acum un studiu clinic avansat pe 44.000 de oameni. Săptămâna trecută reprezentanţii companiei au spus că vor cere aprobarea de urgenţă a vaccinului în noiembrie.