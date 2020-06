Mii de forțe ale ISU mobilizate pentru intervenții imediate in perioada urmatoare

Codurile portocalii de vreme rea emise de meteorologi le-au pus în gardă pe autorități, mobilizând un număr impresionant de efective din rândul structurilor pentru situații de urgență. Peste 5.000 de pompieri cu peste 3.000 de mijloace tehnice sunt pregătite să intervină în sprijinul populaţiei şi autorităţilor locale din zonele vizate de atenţionarea de cod portocaliu […] The post Mii de forțe ale ISU mobilizate pentru intervenții imediate în perioada următoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.