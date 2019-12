Mii de oameni au asistat la parada militara din Bucuresti; presedintele Iohannis a facut o baie de multime

Mii de oameni au asistat, duminică, la parada militară organizată de Ziua Naţionlă a României în Piaţa Arcului de Triumf. Încă de la primele ore ale dimineţii, oamenii au început să vină pe traseul dintre Piaţa Presei Libere până aproape de Piaţa Victoriei, afişând drapele şi baloane colorate. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Parada a debutat în jurul orei 11,00, după ce preşedintele Klaus Iohannis a salutat Garda de Onoare şi a depus o coroană de flori la Arcul de Triumf. Pe timpul intonării Imnului Naţional au fost trase 21 de salve de tun. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Au defilat aproximativ 4.000 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din care 500 de militari din peste 20 de ţări aliate sau partenere, aproximativ 200 de mijloace tehnice şi peste 50 de aeronave. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Parada a fost deschisă de aviaţie, Arcul de Triumf fiind survolat de aeronave ale Forţelor Aeriene, Ministerului Apărării şi Serviciul Român de Informaţii. Printre acestea, elicoptere IAR 330 Puma SOCAT ale Armatei, Mil Mi-17 ale MAI, avioane de luptă supersonice F-16 şi MIG 21 LanceR şi subsonice - IAR 99, aeronave militare de transport C27J Spartan şi C-130 Hercules, precum şi o aeronavă a MApN de fotografie aeriană şi cartografiere - AN 30. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO La defilarea terestră a tehnicii, vedetele au fost, ca la fiecare paradă, tancurile TR85M1 "Bizonul", dar şi transportoarele blindate Piranha 3. Au mai trecut pe sub Arcul de Triumf vehicule blindate de tip HUMVEE, maşini de luptă ale infanteriei MLI84M "Jderul", sisteme antiaeriene autopropulsate "Gepard", lansatoare multiple de rachete LAROM, rachete sol-aer HAWK, dar şi alte elemente de tehnică din dotarea MApN, MAI, SRI. Un element de noutate l-a constituit defilarea a 500 militari din 21 de ţări aliate sau partenere - Bulgaria, Canada, Republica Cehă, Croaţia, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, Portugalia, Slovenia, Turcia, Ucraina şi SUA. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Detaşamentul polonez a defilat împreună cu tehnica din dotare - cinci transportoare blindate Rosomak. Defilarea terestră a detaşamentelor a debutat cu drapelele de epocă, apoi cu membrii Asociaţiei Tradiţia Militară - grup de reconstituire istorico-militară, a continuat cu formaţiunile partenerilor străini, cu structurile reprezentative ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, încheindu-se cu militarii Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul". Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Au fost prezenţi preşedintele Klaus Iohannis, preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor, Teodor Meleşcanu, respectiv Marcel Ciolacu, membri ai Guvernului, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, şefi de instituţii, reprezentanţi ai corpului diplomatic şi ai cultelor religioase, politicieni, veterani. Parada militară a durat aproximativ două ore. La final, preşedintele Klaus Iohannis a făcut o baie de mulţime. Şeful statului a dat mâna cu mai mulţi cetăţeni care au venit la defilare, aceştia urându-i "La mulţi ani!" de Ziua Naţională. De asemenea, el i-a salutat, la finalul paradei militare, pe o parte dintre românii care au asistat la eveniment, şi a schimbat câteva cuvinte atât cu cei mici, dar şi cu adulţii. Preşedintele a vorbit în special cu copii, cei mai impresionaţi de paradă. "Ţi-a plăcut?", l-a întrebat Iohannis pe un băieţel care i-a răspuns afirmativ. Şeful statului a remarcat şi un copil aflat pe umerii unui bărbat, fluturând un steag. "Ce faci acolo cu steagul?", l-a întrebat preşedintele, zâmbind, pe micuţ. La finalul paradei au fost organizate standuri de prezentare a vehiculelor militare. AGERPRES / (AS - editor: Cătălin Alexandru, editor online: Gabriela Badea) *** Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Citiţi şi: * Parada militară de Ziua Naţională s-a încheiat * A început parada militară de Ziua Naţională * Ziua Naţională/ Aproximativ 4.000 de militari, 200 de mijloace tehnice şi peste 50 de aeronave, la parada de la Arcul de Triumf * 1 Decembrie - Ziua Naţională a României