Mii de oameni cer ca „definitiile sexiste” ale cuvantului femeie sa fie eliminate din dictionare Oxford

Aproximativ 30.000 de oameni au semnat o petiţie prin care cer Oxford University Press să elimine „definiţiile sexiste" ale cuvântului femeie ce apar în unele dintre dicţionarele publicate, scrie The Guardian. Lansată vara aceasta de Maria Beatrice Giovanardi, petiţia subliniază că dicţionarele Oxford cuprind cuvinte precum „căţea, mătură, piesă, iapă, târfă, târâtură, fustă, delicat, pasăre" ca sinonime pentru femeie. Între propoziţiile alese pentru a exemplifica folosirea cuvântului femeie se numără: „Ţi-am spus să fii acasă când ajung acasă, micuţo" şi „Miss Septembrie va întruchipa femeia de carieră profesionistă, inteligentă şi sexy". Astfel de propoziţii descriu femeile ca „obiecte sexuale, subordonate şi/ sau o agasare pentru bărbaţi", este arătat în petiţie. Semnatarii ei cer OUP să „elimine frazele şi definiţiile care discriminează şi tratează de sus femeile şi/ sau sugerează dreptul de proprietate al bărbaţilor asupra lor", să „extindă definiţiile din dicţionare pentru «femeie»" şi să „includă exemple reprezentative pentru minorităţi, de exemplu, o femeie transgender, lesbiană etc". În replică, directoarea departamentului care se ocupă de strategia de conţinut lexical la OUP, Katherine Connor Martin, a spus că editorii investighează „dacă există sensuri ale cuvântului ce nu au fost acoperite şi care ar trebui adăugate în versiunile viitoare". Subliniind că petiţia nu face referire la conţinutul Oxford English Dictionary, ci la Oxford Thesaurus of English şi Oxford Dictionary of English ...