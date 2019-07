MII de oameni i-au recunoscut pe eroii de la U21! Ce au patit Radu si Puscas la Neversea

U21 la Neversea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La fel ca anul trecut, Ionut Radu si George Puscas au mers impreuna la Neversea. Alaturi de alti prieteni, cei doi s-au distrat pentru cateva seri la malul marii. Sunt ultimele zile de vacanta pentru Puscas si Radu inainte sa revina in Italia. Daca Radu are sanse mari sa continue pentru inca un sezon cu Genoa, Puscas va fi pus in fata unei alegeri importante. Are oferte din Anglia, Germania sau Franta! Zeci de tineri, depistati cu droguri, la Neversea ​Un tanar a murit langa o scena a festivalului Neversea; politistii fac ancheta Ritmuri de manele la Neversea! Un DJ din Suedia a facut senzatie - VIDEO Puscas si Radu au facut tribuna in jurul lor la Neversea. Sute de fani le-au cerut poze si autogra ...