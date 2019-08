Mii de olandezi doresc sa-si ia adio de la Regatul Unit pe plaja

A spune adio Regatului Unit întins pe nisip şi degustând feluri de bucate europene... Ideea originală a unui olandez în vederea Brexitului a suscitat interesul a mii de persoane marţi, relatează France Presse potrivit Agerpres.

Creat în acest weekend pe Facebook de Ron Toekook, evenimentul invită participanţii să viziteze plaja din localitatea Wijk aan Zee (vestul Olandei) la 31 octombrie, data prevăzută pentru separarea planificată dintre Londra şi Bruxelles.În program, luarea de rămas bun de la Regatul Unit 'cu chipsuri olandeze, vin franţuzesc şi bere germană pe un shezlong'.'Eventual, a le ura bun venit navelor de marinari din Europa', adaugă olandezul cu umor.Într-un interval de câteva zile, evenimentul anunţat de Ron Toekook a înregistrat aproape 7.000 de participanţi, precum şi 52.000 de persoane interesate.Olandezul, activ în lumea reţelelor de socializare, nu se aştepta la un asemenea succes.'Trebuie să fie un rămas bun frumos pentru un amic bun care se lansează într-o aventură captivantă, dar poate că nu foarte inteligentă', a declarat el pentru agenţia de presă ANP.Cultura britanică este importantă în Olanda, mi se pare normal să organizăm o petrecere prietenoasă şi distractivă cu ocazia ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, a explicat Ron Toekook pentru aceeaşi agenţie de presă.În funcţie de interes, un grup ar putea interpreta piesele 'We'll meet again' sau 'Het is stil aan de overkant', a mai spus el, în descrierea evenimentului.Umorul olandez cu privire la Brexit a fost deja remarcat anul trecut, când o trupă de băieţi Breunion Boys a lansat single-ul 'Britain Come Back' .Comparând plecarea britanicilor cu o ruptură amoroasă, cei cinci cântăreţi cer Londrei să-şi reconsidere decizia, scandând cuvinte precum 'nu este prea târziu pentru o întoarcere' şi 'promit, putem să schimbăm'.Regatul Unit este un partener economic cheie pentru Olanda, care a luat o serie de măsuri, pregătindu-se pentru Brexit.