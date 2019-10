Mii de persoane au fost arestate in Egipt pentru ca au protestat impotriva presedintelui El-Sisi, inclusiv minori

Protestele care au avut loc in ultima luna in Egipt impotriva presedintelui Abdel Fattah El-Sisi au condus la arestarea a 4.321 de persoane, din care 3.709 au fost puse sub acuzare, potrivit datelor oferite de Centrul Egiptean pentru Drepturi Economice si Sociale (ECRF), citat de agentia EFE.