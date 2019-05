Mii de persoane puse in legalitate la editia a VIII-a a Campaniei Prioritate la identitate

DLEP Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Serviciul de Evidenta a Persoanelor Iasi a desfasurat in perioada 21.02-18.04.2019 campania PRIORITATE LA IDENTITATE!. Salariati din cadrul Serviciului de evidenta a persoanelor s-au deplasat cu statia mobila in fiecare din cele 26 de comune arondate in vederea punerii in legalitate pe linie de evidenta a persoanelor si stare civila a locuitorilor din aceste comunitati. Campania s-a adresat persoanelor care: aveau actul de identitate expirat sau urma sa le expire in urmatoarele 6 luni; au implinit 14 ani si nu aveau act de identitate; aveau actul pierdut, furat, deteriorat; si–au schimbat domiciliul sau au alt numar la casa; s-au casatorit/au divortat/schimbat numele si nu au schimbat act ...