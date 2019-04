Mii de profesori ieseni primesc RESTANTE salariale, inainte de Sarbatorile Pascale! USLIP Iasi face PRECIZARI

Laviniu Lacusta 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zilele acestea, chiar inainte de Sarbatorile Pascale, mii de profesori ieseni primesc sume importante, reprezentand restante la veniturile acestora si in baza unor decizii judecatoresti definitive zi irevocabile ca urmare a demersurilor Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi. "In aceasta perioada in unitatile scolare din judetul Iasi s-au virat ultimele restante pe hotararile judecatoresti castigate in anii 2008 - 2012! Facem precizarea ca aceste sume nu au legatura cu cei 25% taiati din salariu de Guvernul Boc in 2010!! Ei reprezinta diferenta de majorare neacordata de Guvernul Tariceanu pe legea221/ 2008! Prin urmare vorbim de hotarari judecatores ...