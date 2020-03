Mii de romani blocați la granița dintre Austria și Ungaria

Peste 3.500 de români sunt blocați la granița dintre Austria și Ungaria, după decizia guvernului maghiar de a nu mai permite tranzitarea teritoriului țării, pe fondul pandemiei de coronavirus. Budapesta a permis numai camioanelor de marfă să tranziteze țara. Ministerul de interne a transmis că Bogdan Aurescu, ministrul de externe, a vorbit la telefon cu The post Mii de români blocați la granița dintre Austria și Ungaria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.