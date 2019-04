Mii de romani s-au trezit cu datorii la Fisc de care nu stiau nimic. ANAF nu da explicatii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mii de contribuabili care se stiau cu toate darile platite, au primit de la ANAF vestea ca au de dat statului, sume restante pe ultimii 5 ani, pentru asigurarile de sanatate. In goana dupa bani, fiscul nu le-a dat prea multe explicatii, ci doar termen de plata, 30 iunie, dupa care urmeaza executarea silita. Cel mai rau este pentru romanii care au avut un venit de doar cativa lei, din dividende sau dobanzi bancare, de exemplu, pentru care trebuie sa achite acum, sute de lei. Si cei care au muncit in strainatate s-au trezit buni de plata. Mircea Suceava si-a depus economiile in banca si, in 2015, a incasat o dobanda de 12 lei. Acum, dupa 4 ani, a aflat de la ANAF ca e dator statului cu 348 de lei. In situatia lui sunt mii de roma ...