MII de tigarete au fost confiscate de politistii ieseni

Politistii ieseni au ridicat in vederea confiscarii 27.000 de tigarete, susceptibile a proveni din contrabanda. Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Iasi au depistat, pe raza municipiului Pascani, un barbat, din municipiul Iasi si un barbat, din comuna Holboca, care ar fi transportatcu un autovehicul, in vederea comercializarii, tigarete susceptibile a proveni din contrabanda. S-a procedat la ridicarea in vederea confiscarii a celor 27.000 de tigarete. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, conform art. 270, alin. 3 din Legea 86/2006. Cercetarile continua. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe p ...