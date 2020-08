Mijlocașul Craiovei, Alexandru Mateiu, l-a laudat pe fundasul brazilian de la CFR Cluj, Vinicius: Sper sa plece cat mai repede din Romania

Mijlocaşul echipei CS Universitatea Craiova Alexandru Mateiu l-a lăudat pe fundaşul brazilian al formaţiei CFR Cluj, Paulo Vinicius, un jucător "mondial" în opinia lui, anunță news.ro.

"E dureros, eram cea mai bună echipă din campionat, am jucat şase meciuri formidabile. Păcat că a venit pauza asta şi ne-a dat peste cap. Azi, nu am fost cum trebuie. Am visat (n.r. - titlul), pentru că eram o echipă bună, o echipă în formă şi nu ne gândeam. Niciun om nu se gândea că azi vom pierde, mai ales acasă. Felicit CFR-ul, că azi au fost mai în formă ca noi! Două faze fixe, Vinicius, numărul 1, este mondial omul ăsta, sper să plece cât mai repede din România, au meritat victoria, per total. Cred ne-a lipsit prospeţimea, nu ne-am simţit foarte bine, cred că pauza asta ne-a dat peste cap şi azi nu am fost ce trebuia să fim. Cred că la anul o să câştigăm detaşat. (n.r. - dacă este CFR o campioană corectă) Nu ştiu dacă e corectă, dar dacă au ajuns până în momentul ăsta, înseamnă că au meritat", a declarat Mateiu, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Formaţia CFR Cluj a câştigat al treilea titlu consecutiv de campioană a României, al şaselea din istorie, luni seară, după ce a învins, în deplasare, cu scorul de 3-1 (1-1), echipa Universitatea Craiova, în ultima etapă a play-off-ului ediţiei 2019/2020 a Ligii I, meci disputat în sistem de finală. Partida s-a disputat ca o finală ca urmare a unei decizii a Comitetului Executiv al FRF. Dacă după două reprize era egalitate, s-ar fi trecut la prelungiri şi eventual la lovituri de departajare.

CFR Cluj a mai câştigat titlul în 2008, 2010, 2012, 2018 şi 2019.

La Craiova, CFR Cluj a revenit de la 0-1, după ce craiovenii au deschis scorul prin Nistor ’10. Pentru clujeni au marcat apoi Vinicius ’36, Boli ’56 şi Deac ’77 (penalti).