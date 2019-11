Mijlocașul Emmanuel Culio și-a anunțat desparțirea de ardeleni, la sfarșitul partidei dintre CFR Cluj și Academica Clinceni

Mijlocașul Emmanuel Culio (36 de ani) a anunțat sâmbătă, după partida dintre CFR Cluj și Academica Clinceni, că va pleca de la gruparea din Ardeal la finalul sezonului. În ciuda vârstei, argentinianul nu vrea să se retragă, potrivit Mediafax.

Va accepta o altă propunere, dar rămâne de văzut dacă va continua în Liga 1 sau va juca în alt campionat. Culio a fost integralist în meciul cu Academica, pe care CFR Cluj l-a câștigat cu 3-0, și a marcat un gol. A deschis scorul în minutul 52, dintr-o lovitură de pedeapsă. ”Nu mă las, dar cred că va fi ultimul an la CFR Cluj. Acesta este ultimul an și vreau să dau totul pe teren, cum am făcut de când am venit aici, în 2007 până în 2011, şi acum, când am venit înapoi. Tot timpul am dat totul atunci când am jucat. Şi acum vreau să dau totul pentru că este ultimul sezon aici”, a declarat Emmanuel Culio la finalul meciului, citat de Telekom Sport.

Emmanuel Culio a evoluat prima dată la CFR Cluj în perioada 2007-2011. S-a întors în România în vara lui 2017 și are la activ 222 de meciuri, 28 de goluri și 32 de pase decisive. Cu trupa ardeleană și-a trecut în C.V. 8 trofee (4 campionate, două Cupe ale României și două Supercupe ale României).