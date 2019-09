Mijlocas care a jucat la FC Barcelona, pana in 2021 la Politehnica Iasi

Assulin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politehnica Iasi a ajuns la un acrod cu mijlocasul israelian Gai Assulin, Jucatorul in varsta de 28 ani a semnat pentru urmatoarele doua sezoane. Assulin s-a antrenat, saptamana trecuta, cu ceilalti componenti ai lotului si, incepand de maine, va fi inclus in programul normal al echipei. Imediat ce va ajunge cartea verde din Kazakhstan, de la Kairat Almaty, ultimul sau club, Assulin va intra in vederile antrenorului Mihai Teja. Iesenii debuteaza astazi in Cupa Romaniei! Meciul reabilitarii pentru Poli! "Obligatoriu ne calificam" Gai Assulin a fost in trecut jucatorul echipelor FC Barcelona si Manchester City, bifand un joc oficial pentru formatia blaugrana, in meciul de Cupa contra lui Cultural Leo ...