Mijlocasul Alexandru Paun, dupa victoria cu Astra: Stim ca adversarele ne sufla in ceafa, asa ca era important sa pornim cu dreptul

Mijlocaşul Alexandru Păun a declarat, luni seară, că pentru CFR Cluj era important să înceapă play-off-ul Ligii I cu o victorie, mai ales că adversarele ardelenilor le "suflă în ceafă", anunță news.ro.

"Ştim că adversarele ne suflă în ceafă, ăsta e sistemul şi nu avem ce face. Ştiam că trebuia să începem play-off-ul cu dreptul, era important pentru moralul nostru. Când nu am pierdut meciuri în play-off, am câştigat campionatul. Nu e uşor să-ţi revii după meciul de la Sevilla, dar important este că am câştigat în această seară", a declarat Păun.

Formaţia CFR Cluj a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Astra Giurgiu, în ultimul meci al primei etape a play-off-ului Ligii I.

Pentru CFR Cluj au marcat Deac '8 şi Păun '81, iar pentru Astra a punctat Alibec '58 (penalti).