Mijlocasul Darius Olaru a vorbit in premiera dupa transfer: „Vreau sa scriu istorie la FCSB! Stiu ce-i place domnului Becali, nu are de ce sa ma critice”

Darius Olaru 1 Mijlocasul de 20 de ani a oferit prima reactie din postura de fotbalist al FCSB-ului si anunta ca nu se teme de eventualele critici din partea patronului echipei, Gigi Becali. „Am asteptat sa ajung la Steaua de ceva timp. De fapt, de cand s-a semnat intre cluburi acel precontract (n.r. in 2017). Domnul Marginean a avut ceva discutii cu domnul Becali si nu s-a materializat nimic atunci. Agentul meu, Anamaria Prodan, mi-a spus ca a picat transferul, dar mi-a zis sa am rabdare, ca sunt foarte bun si patronul FCSB ma va lua suta la suta foarte repede. Sunt fericit ca am ajuns la acest club, nu mai vorbesc despre alte oferte. E un vis implinit si o treapta uriasa pe care am urcat-o. Domnul Ior ...